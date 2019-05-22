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/Політика

Референдум щодо Росії: Зеленському пояснили, в чому небезпека

2.1тЧитати матеріал російською

Ідея Адміністрації президента провести референдум щодо формату переговорів із Росією – це спроба перекласти відповідальність за державну політику на плечі народу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV дипломат і народний депутат України попередніх скликань Юрій Костенко. За його словами, подібний референдум може бути небезпечним і привести до непередбачуваних наслідків.

"Народ скаже: я хочу миру з Росією. Це його природне бажання. Але якого миру і на яких умовах? Народ цих понять не розбирає. На те і є влада, на те і є головнокомандувач. Тому не треба перекладати тепер свою особисту відповідальність за державну політику на плечі народу", – закликав політик.

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Костенко застеріг президента Володимира Зеленського від проведення референдуму.

Він звернув увагу на те, що нині подібна демократична практика в Україні в принципі відсутня. Але і в розвинених країнах механізм працює дуже погано.

"Навіть у розвинутих демократіях проведення референдумів із важливих питань дає дуже погані результати. Згадайте Brexit. Референдумом уряд зобов'язали провести процедуру виходу Британії з Євросоюзу. А тепер уже третій уряд не знає, як це зробити. Тому що немає такої практики, і це викликає безліч економічних і соціальних проблем у Британії", – розповів дипломат.

Наводячи приклади, він також згадав про референдум у Нідерландах, яким уряду фактично заборонили підтримувати Угоду про асоціацію з Україною, і владі довелося довго і складно шукати вихід із цієї ситуації.

У Нідерландах в 2016 році проводили референдум про асоціацію України з ЄС – понад 60% висловилися проти

У Нідерландах в 2016 році проводили референдум про асоціацію України з ЄС – понад 60% висловилися проти

nos.nl

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Одразу після інавгурації 20 травня президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії.

  • 21 травня голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що вони розглядають можливість винести питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на всеукраїнський референдум.

  • Головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк у коментарі OBOZREVATEL зазначив, що проведення такого референдуму недоцільне. На його думку, "на референдум можна виносити домовленості, якщо вони досягнуті, щоб народ схвалив або відкинув їх. Але самі домовленості мають досягатися професіоналами".

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на Донбасі
Особа
Юрій Костенко
Місце
Україна
Теги
референдумООСвійнаРосія - країна-агресорАдміністрація Президента
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Ну то есть с точки зрения Костенко, народ - это быдло, которому нельзя доверять решение важных вопросов.
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CARGO 100
CARGO 100
Народ скажет: я хочу мира с Россией. Это естественно. Какого мира и на каких условиях? Этого не догадается только идиот. И народ эти понятия очень даже разбирает.
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