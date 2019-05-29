Референдум по Росії: Саакашвілі розгромив пропозицію Зеленського

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не підтримав ідею глави України Володимира Зеленського про необхідність референдуму про формат переговорів з Росією.

Про це Саакашвілі сказав в середу, 29 травня, в інтерв'ю телеканалу "Наш", після повернення в Україну з Варшави.

"Дайте мені один приклад, коли при Путіні Росія з кимось змогла домовитися на пострадянському просторі?" - зазначив Саакашвілі, назвавши ідею про референдум "занадто загальною".

Міхеїл Саакашвілі скріншот

За його словами, жителі окупованого Донбасу самі захочуть возз'єднатися з Україною, коли виростуть її економічні показники.

При цьому Саакашвілі підтримав ідею Зеленського про "інформаційну війну", наголосивши на необхідності доносити жителям Донбасу і Криму об'єктивні новини.

Як писав OBOZREVATEL, радник президента України Володимира Зеленського раніше повідомив про плани винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів з Росією.

Але пізніше Зеленський запевнив, що винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Російською Федерацією на референдум не має законодавчої ініціативи – це лише спосіб з'ясувати думку суспільства.

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