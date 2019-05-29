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/Політика

Референдум по Росії: Саакашвілі розгромив пропозицію Зеленського

1.9тЧитати матеріал російською

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не підтримав ідею глави України Володимира Зеленського про необхідність референдуму про формат переговорів з Росією.

Про це Саакашвілі сказав в середу, 29 травня, в інтерв'ю телеканалу "Наш", після повернення в Україну з Варшави.

"Дайте мені один приклад, коли при Путіні Росія з кимось змогла домовитися на пострадянському просторі?" - зазначив Саакашвілі, назвавши ідею про референдум "занадто загальною".

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

скріншот

За його словами, жителі окупованого Донбасу самі захочуть возз'єднатися з Україною, коли виростуть її економічні показники.

При цьому Саакашвілі підтримав ідею Зеленського про "інформаційну війну", наголосивши на необхідності доносити жителям Донбасу і Криму об'єктивні новини.

Як писав OBOZREVATEL, радник президента України Володимира Зеленського раніше повідомив про плани винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів з Росією.

Але пізніше Зеленський запевнив, що винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Російською Федерацією на референдум не має законодавчої ініціативи – це лише спосіб з'ясувати думку суспільства.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийМіхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Grin Ivan
Grin Ivan
Богата Украина. Саакашвили вернулся.Теперь у Украины 2 клоуна ,президент и подпрезик
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Стародумова Настя
Стародумова Настя
Моя иcкрeнняя 6лагoдарноcть вcем тeм, ктo покaзал мнe этoт прекрaсный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁i43miu Пpостo пройдя прocтoй oпрос пoлyчила почти пoлугодовую зapплатy)) Пользyйтecь, пoка eсть вoзмoжноcть=)
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