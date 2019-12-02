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2 грудня • оновлено в 22:22
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Референдум не потрібен: у Зеленського придумали хитрість для запуску ринку землі

7.1т
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Проводити всеукраїнський референдум про створення ринку землі немає сенсу, оскільки президент України Володимир Зеленський ще на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп ВР 2 грудня, передає "Цензор.Нет".

"У програмі президента як один із ключових було вказано пункт про створення ринку землі. З огляду на 73% громадян України, які взяли участь у голосуванні, підтримавши Володимира Зеленського, ми можемо говорити про те, що мандат довіри на реалізацію цього пункту був йому наданий", – сказав він.

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У Зеленського завили, що референдум про створення ринку землі в Україні не потрібен

У Зеленського завили, що референдум про створення ринку землі в Україні не потрібен

За словами першого віцеспікера Ради, він особисто подавав правки до законопроєкту щодо ринку землі до другого читання. Вони, наголосив Стефанчук, покликані унеможливити продаж сільськогосподарської землі іноземним та юридичним особам без проведення всеукраїнського референдуму.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Теми
Ринок землі в Україні Мораторій на продаж землі
Місце
Україна
Теги
референдум земля Верховна Рада України законопроект
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Мир Миру
Мир Миру
Земля не продається, Тимошенко першою відкрила судові тяжби. А влада повинна навести лад у питаннях оренди землі, бо зловживань і корупції - до біса.
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Перед выборами Зеленский и его друзья не заявляли про продажу земли. Поэтому мандат им никто не давал.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Всё правильно Зеля ,никакого разрешения с этого свидомитого стада спрашивать ненадо ,они и так счастливы мыть сартиры и носить бу труселя.
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