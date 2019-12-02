Референдум не потрібен: у Зеленського придумали хитрість для запуску ринку землі

Проводити всеукраїнський референдум про створення ринку землі немає сенсу, оскільки президент України Володимир Зеленський ще на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп ВР 2 грудня, передає "Цензор.Нет".
"У програмі президента як один із ключових було вказано пункт про створення ринку землі. З огляду на 73% громадян України, які взяли участь у голосуванні, підтримавши Володимира Зеленського, ми можемо говорити про те, що мандат довіри на реалізацію цього пункту був йому наданий", – сказав він.
У Зеленського завили, що референдум про створення ринку землі в Україні не потрібен
За словами першого віцеспікера Ради, він особисто подавав правки до законопроєкту щодо ринку землі до другого читання. Вони, наголосив Стефанчук, покликані унеможливити продаж сільськогосподарської землі іноземним та юридичним особам без проведення всеукраїнського референдуму.
Як писав OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відкрити ринок землі для іноземців лише в тому разі, якщо це рішення схвалять громадяни на всеукраїнському референдумі.
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $ 700 млн до $ 1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до громадян, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
13 листопада Верховна Рада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні.
Нардепка від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила, що референдум про продаж землі в Україні іноземцям відбудеться не раніше 2022-2023 року.
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