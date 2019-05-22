Референдум через Росію і розпуск Ради: Порошенко розкритикував перші рішення Зеленського

Екс-президент України Петро Порошенко розкритикував рішення нового глави держави Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду і провести референдум із питань мирного договору з Росією.

Те, що відбувається в Україні, він прокоментував у середу, 22 травня, на Книжковому арсеналі в Києві. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Порошенко заявив, що розпуск парламенту, про який підписав указ Зеленський, суперечить Конституції. "Верховну Раду можна розпускати не тоді, коли захочеться президенту, навіть якщо йому це необхідно, а тільки тоді, коли є вичерпний перелік підстав для цього", – зазначив він.

Порошенко і Зеленський

При цьому, колишній президент заявив, що його команда вже готова брати участь у дострокових виборах до парламенту і перемогти в них. "Найближчим часом ми зберемо з'їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку", – поділився він.

"Закликаю всі демократичні сили негайно розпочати переговори про формат участі в парламентських виборах. Ми повинні не допустити реваншу", – додав він, наголосивши, що спроба змінити виборче законодавство на позачерговому засіданні ВРУ 22 травня точно не є реформою, якої потребує Україна.

Петро Порошенко Скріншот з відео

Наміри Зеленського винести на референдум питання щодо переговорів із Росією, за словами Порошенка, неприємно його здивували.

"В країні є побоювання, що це – капітуляція, а ніяка не "мирна угода". Дуже радив би команді нового президента розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, який безпосередньо загрожує цілісності і суверенітету нашої держави. Упевнений, що треба зберігати напрацьовані за 5 років позиції: Україна – перш за все, Росія – агресор, а світова солідарність з Україною повинна бути міцною, як за Порошенка", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що в 2024 році знову піде на вибори президента України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram