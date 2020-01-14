Реєстру педофілів не буде: юристка спростувала міфи про гучний закон

Гучний закон про посилення покарання за сексуальне насильство над дітьми, який підписав президент Володимир Зеленський, вводить не реєстр не педофілів (людей із психічними відхиленнями), а виключно засуджених злочинців.

Суть документа і різницю понять пояснила на своїй сторінці в Facebook юристка-кримінологиня, голова Центру правових та кримінологічних досліджень Анна Маляр.

Так, вона спростувала, що в Україні введуть базу саме для педофілів. Офіційна назва – Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього.

Юристка спростувала міфи закону про реєстр "педофілів" 112 Україна

"За ознакою педофілії (психічної хвороби) ніхто не буде вносити людей до реєстру", – запевнила юристка.

"Мета реєстру і цих змін полягає в тому, щоб перед прийняттям людини на роботу в дитячий заклад і на роботу з дітьми в сім'ї була можливість перевірити, чи була це особа раніше судима за статеві злочини щодо малолітніх. Якщо вона не має наміру працювати з дітьми, то ніхто до цього реєстру стосовно неї не буде робити ніяких запитів", – додала вона.

Маляр звернула увагу, що держателем реєстру є Мін'юст і доступ матимуть тільки правоохоронці. Всі інші особи можуть подавати запити, але його треба обґрунтувати. Тобто, зайти в нього самостійно і знайти якусь інформацію неможливо.

Також кримінологиня звернула увагу, що закон передбачає збільшення розмірів покарання аж до довічного позбавлення волі за повторне вчинення сексуального насильства щодо малолітньої особи.

"Ідея таких змін не полягає в банальному збільшенні покарання. Завдання такої норми – ізолювати особу, яка повторно гвалтує малолітніх, від вільного доступу до потенційних жертв", – зазначила юрист.

За її словами, такі заходи малоефективні у випадках крадіжок, контрабанди або підробки документів, однак таких злочинців, як серійні вбивці або насильники-рецидивісти необхідно ізолювати заради.

"Як показує практика, не тільки українська, а й західних країн, особа, що один раз вчинила сексуальне насильство над дитиною, потім має високу ймовірність рецидиву. Рецидив сексуального насильства над дітьми в рази вище, ніж в інших злочинах", – підкреслила Маляр.

Також, за її словами, є хибною гіпотеза, що посилення покарання за сексуальне насильство над дітьми призведе до збільшення вбивств дітей, тому що нібито гвалтівнику буде нічого втрачати – покарання за вбивство і згвалтування дітей однакові.

"Насправді, в цій гіпотезі змішали дві абсолютно різні категорії злочинців – ті, які вбивають жертву після сексуального насильства і ті, які тільки роблять сексуальне насильство. Ґвалтівники дітей – це не грабіжники, які вбивають свідків. Це зовсім інша мотивація і фактори здійснення злочину", – акцентувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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