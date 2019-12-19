В Україні з'явиться реєстр педофілів: нардепи ухвалили остаточне рішення

На пленарному засіданні в четвер, 19 грудня "слуги народу" проголосували в Верховній Раді за законопроєкт, яким в Україні вводиться реєстр педофілів.

"За" у другому читанні висловилися 325 народних депутатів. Доступ до бази злочинців вирішили обмежити.

Зауважимо, норму про добровільну хімічну кастрацію педофілів із документа прибрали при його доопрацюванні.

В Україні з'явиться реєстр педофілів

Як буде діяти реєстр

Передбачається, що в єдиному держреєстрі будуть дані про засуджених за статеві злочини проти малолітніх, в тому числі про осіб зі знятою і погашеною судимістю.

Користуватися базою будуть керівники прокуратур і органів досудового розслідування, прокурори, слідчі і уповноважені представники Нацполіціі і ДБР.

Право доступу до даних реєстру надали сільським, селищним, міським головам, керівникам госадмінстрацій, інших органів держвлади і місцевого самоврядування. Вони зможуть перевірити наявність даних про особу, яка хоче очолити дитсадок, школу, дитячу лікарню або будь-який інший заклад для дітей.

В Україні з'явиться реєстр педофілів sila-mesta.ru

Крім того, будь-яка особа зможе перевірити в реєстрі наявність даних про себе, а за наявності нотаріально завіреної згоди – і про іншу особу.

Підставою для внесення до реєстру стане обвинувальний вирок суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також "слуги народу" ввели кримінальну відповідальність за кнопкодавство в Раді.

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