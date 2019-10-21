95 КВАРТАЛ, ГОНТАРЕВА, ХОР и сгоревшая хата...

Я считаю Валерию Гонтареву ответственной за уничтожение национальной валюты и "похороны" почти сотни банков с вкладами украинцев. А потому, хочу видеть Гонтареву на скамье подсудимых. С реальным приговором и конфискацией. Такова моя позиция. И если ее защищает американское Посольство, то хочу слышать жесткий ответ Президента и Генерального прокурора. Это будет по-государственному.

Однако, номер 95 квартала - это не столько юмор, сколько обычная заказуха и обслуживание интересов одного известного олигарха. Мне было не смешно. Даже немного противно. Лучше бы ребята так жестко изголялись про власть. Там уже есть о чем. И о ком. Можно про депутатов, Гончарука, Милованова, прокуроров и судей, и других деятелей - реформаторов. Как в былые времена. Тонко, Хлёстко, и со вкусом. А так получился какой то треш.

Далее. Хор имени Веревки опустился на самое дно. Не подобает такому именитому и заслуженному государственному коллективу, исполняющему национальный Гимн на открытии Парламента, так опускаться до откровенной подтанцовки, и превращаться в группу на выезд.... Вот интересно. Если бы Зеленский не был Президентом, хор согласился бы на такую роль? Сомневаюсь.

Ну и зрители. Общество реально деградирует. Вспомните, многие Так же смеялись про Дом профсоюзов, Украину-попрошайку и множество других не смешных, зато оскорбительных выпадов. На мой взгляд, это не сатира и не юмор. Скорее, пошлость и чёрнуха. Хотя, я давний поклонник творчества этого коллектива и считаю, что многие номера были просто фантастическими.

И главное. Ребята из Квартала перестали видеть берега и чувствовать почву под ногами. Заносит их не по-детски. Заигрались во власть. Не понимают, что просто подставляют Володимира Зеленського. И я не понимаю, почему всегда тонко чувствовавшие момент руководители и авторы Квартала не видят, что это ниже пояса. И почему сам Президент не выскажет ребятам своё фэ.

Не хочется, чтобы было, как у Джорджа Оруэла про животных, которые все равны, но бывают те, кто ровнее...

P.s. Что там скажет Нацсовет по телевидению и радиовещанию? Никак там нормы морали не нарушены? Может проверку надо?

P.p.s. Если что, я и далее намерен поддерживать Зеленского. И критиковать тоже.

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