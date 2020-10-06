Вероятное развитие конфликта с РФ на Донбассе - взгляд со стороны.

Я бы прислушался к американскому генералу. Достаточно серьезные аргументы и примеры он приводит вполне логичные.

Думаю, когда на Банковой говорят о плане "Б" или "В", этот сценарий и рассматривают. Я понимаю, что он многим не понравится. И мне он тоже не нравится. Но иногда свое "Хочу" стоит запирать в клетке, чтобы оно не мешало спокойно пообщаться с реальностью. Не всегда симпатичной. Не всегда такой, какая нам нравится. Но настоящей.

Итак, бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес не исключил возможность заморозки конфликта на Донбассе. По его мнению, Украине необходимо готовиться к длительному конфликту и укреплять свою армию и демократические институты. Об этом в Ходжес заявил в интервью РБК-Украина. "Безусловно, такая возможность (заморозки конфликта - ред.) есть. Мы видели это при разделении Германии на восток и запад почти 30 лет. Я служил в Корее. Корея разделена почти 70 лет. Так что да, это возможно. Мне это не нравится, но это возможно", - сказал Ходжес. Давайте смотреть на вещи реально. Силовой сценарий освобождения Донбасса сейчас нереален. Потому что Мордор уже там и не позволит этого сделать без крупномасштабной войны. А штурм большого города типа Донецка, в котором полмиллиона мирных жителей приведет к десяткам или сотням тысяч жертв. как среди украинских военных, так и среди гражданских. Мы не будем утюжить город с гражданскими артиллерией, как РФ утюжила Грозный. То есть - пока нереально. Да, в 2014 еще слабая, очень плохо укомплектованная украинская армия и добровольцы, которых экипировали волонтеры, чем могли - гнали сепаров мокрыми тряпками и освобождали по городу в день. И если бы не вмешательство России, осенью 2014 года все бы закончилось. Но Кремль вмешался. И теперь не уйдет.

Так что даже сценарий окружения крупных городов силами ССО и принуждение к капитуляции попавших в мешок боевиков - тоже не слишком реально. Пока не уйдут российские войска - нереально. Так что, если до конца года в Нормандском формате не будет найдено решение (а единственное устраивающее Киев решение - вывод российских войск), заморозка остается единственным вариантом.

Увы, но генерал прав. И тем, кто хочет оперировать не красивыми обещаниями в рамках избирательного процесса, а реальностью - придется рассматривать именно этот сценарий. В качестве рабочего.