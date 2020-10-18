Вчора після ефіру у Савіка Шустера ми поспілкувалися на студії з деякими людьми, дуже близькими до Слуг народу, оф-рекордз, і мені розповіли (при свідках), драматичну історію, чому Володимир Зеленський вирішив проводити "опитування на виборчих дільницях" і хто буде оплачувати опитування за офіційною версією. Логіка розвитку ситуації була наступна:

1. У Зеленського на початку жовтня відбулася нарада за результатами виборів і як основна загроза були озвучені три проблеми:

а) падіння рейтингу партії через критику в суспільстві і ЗМІ;

б) перетікання електорату на південному сході до ОПЗЖ і Шарія;

в) низька явка аполітичних людей по всій країні, тих, хто голосує не заради ідеології, а ходить на вибори, якщо їм пояснити якось значимість і сенс місцевих виборів.

2. Запросили Баканова, СБУ та інших силовиків, щоб з'ясувати, як саме можна вплинути на проросійські телеканали, які контролює в Україні фактично Путін, фінансуючи свого кума Медведчука. Виявилося, що ніхто з силовиків не може щось зробити з холдингом Путіна-Медведчука без політичних рішень і без політичних наслідків. Тобто результатом кримінальних справ по фінансуванню телеканалів і партії ОПЗЖ і Шарія стануть проблеми в стосунках з Кремлем, і це все призведе до зриву "договорняків" між Путіним і Зеленським по фактичному визнанню окупації на Донбасі. Загалом, варіант з силовиками відпав.

3. Президент обіцяв в 2019-му прийняти закон про народовладдя, який дозволяв проведення референдумів і опитувань. Закон прийнятий в першому читанні в червні 2020-го і Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і до керівництва фракції, щоб прийняти закон про народовладдя в жовтні повністю і відразу провести законне опитування. Але Разумков і депутати пояснили, що законопроект містить безліч ризиків, і вимагає тривалої доробки, процедури в комітеті, його не можна прийняти в турборежимі, у фракції вже немає голосів, щоб приймати закони тільки за вказівкою ОП. Це ще більше погіршило ставлення президента до Разумкова. Загалом, варіант з Верховною Радою відпав.

4. Президент запросив Олега Діденка, главу Центрвиборчкому, щоб ЦВК прийняла постанову про проведення опитування в день виборів. Однак Діденко показав виборчий кодекс, якому опитування суперечить, і сказав, що не має повноважень для прийняття таких постанов, інакше це буде незаконна агітація в день тиші. Тож варіант з Центрвиборчкомом відпав.

5. Загалом, в результаті, Зеленський в результаті сказав: "Я знав, що ви мені всі скажете, що це неможливо", і пішов записувати ролик. Вирішили все робити силами глави ОП Андрія Єрмака і його піар-служби. П'ять питань для опитування не оголосили відразу не заради інтриги, а просто тому, що їх не підготували, і запис звернення відбувся буквально з аркуша. Вільна економічна зона - це для залучення електорату на Сході. Довічне ув'язнення за корупцію і скорочення числа депутатів - це для всіх, хто не любить владу, щоб як і раніше вважали Слуг контрсистемною партією. Канабіс - це для молоді. Будапештський меморандум - це просто для балансу, щоб розуміли, що в опитуванні є серйозні державні теми.

6. Як буде організоване опитування? Зеленський оголосив: "25 жовтня на виборчих дільницях ти зможеш дати відповідь на 5 запитань". Але як це зробити з правової точки зору, як отримати допуск на ділянку, умови для роботи? Зеленський жодним чином не пояснив, який статус організаторів опитування, хто дасть їм стіл на ділянці і право працювати, хто дасть їм доступ до даних держреєстру виборців. Організацією опитування насправді ніхто серйозно не займається, щось вирішили придумати за тиждень. Це чисто піар-технологія, яка повинна жити тільки заради збільшення явки електорату Слуг, а потім з усіх питань президент отримає п'ять "так". В країні 32166 виборчих дільниць, щоб провести опитування на кожній з них - треба навіть для символічної присутності хоча б 2-4 людини. Тобто від 65 до 130 тисяч осіб! Тому ніхто не збирається, насправді, на кожній дільниці ставити людей і проводити опитування по-справжньому. Опитування заздалегідь заплановане так, щоб результати можна було оголосити будь-які. Опитування збираються зімітувати, показати репортажі. Про те, що це незаконна агітація і обман громадян - ніхто не замислюється. Думати над вирішенням цієї проблеми вирішили після виборів, коли Слуги отримають необхідний результат, який їхня ЦВК не скасує.

7. Хто буде фінансувати президентське опитування? Приватні особи не можуть - це корупція. Партія Слуга народу не може - це незаконна агітація. На даний момент вирішили, що фінансувати опитування буде власним коштом особисто президент Зеленський. Про те, як це буде оформлено і який закон порушить президент, особисто оплачуючи своє незаконне опитування в день голосування, ОП не придумала. Але ж Зеленського можна буде зловити на тому, куди пішли його гроші, хто організатор, які люди і скільки грошей отримали - тобто готова корупційна справа. Думати над вирішенням цієї проблеми вирішили після виборів, коли Слуги отримають необхідний результат, який їхня ЦВК не скасує.

Що сказати у відповідь на цю логіку? Опитування на ділянці, як сказав Зеленський, можливе тільки якщо президент постарається "нагнути" Центрвиборчком, і постарається продавити ідею опитування на кожній дільниці, як він і обіцяв, ймовірно за допомогою "кореспондентів" і спостерігачів. Зрозуміло, ці думки у президента треба відбити відразу. На своїй ділянці зроблю все можливе, щоб зірвати в день голосування спробу порушити закон і проводити незаконну агітацію під виглядом опитування. Якщо зірвати опитування на одній ділянці, то маніпуляції Слуг працюватимуть проти них. Для цього треба відразу, як тільки на ділянці опитування спробують зімітувати на виборчих дільницях, як це заявив президент, або близько виборчих дільниць - викликати поліцію і повідомляти про порушення в день тиші спостерігачам. А також не дозволити організаторам опитування обманювати громадян. Саме це я і збираюся зробити на своїй виборчій дільниці.

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