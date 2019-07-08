"Це шкідливо": ексрадник Порошенка жорстко висловився про скандал з телемостом

Ініціатива президента України Володимира Зеленського щодо переговорів із головою РФ Володимиром Путіним у Мінську після скандалу із телемостом – непрофесійна, наївна та небезпечна.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав ексрадник п’ятого президента України Петра Порошенка, колишній посол України при Євросоюзі Костянтин Єлисеєв.

"Чергова ініціатива про зустріч "надо же поговорить" у Мінську викликає реакцію на "три Н": непрофесійно, наївно, небезпечно", – заявив Єлисеєв.

Костянтин Єлисеєв "Прямий"

За його словами, будь-які серйозні ідеї слід спершу пропрацювати з партнерами, аби не ставити їх у незручне становище і, більше того, – роздратовувати. Єлисеєв додав, що це шкідливо.

Чергова ініціатива про зустріч "надо же поговорить" у Мінську викликає реакцію на "три Н": непрофесійно, наївно, небезпечно. Будь-які ідеї, якщо вони серйозні, слід спершу проробити з партнерами аби їх не ставити у незручне становище. Ба більше - роздратувати. А це шкідливо. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 8 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 24". Згодом його скасували.

Зеленський вдався до екстрених заходів через телеміст із Росією.

Президент України особисто звернувся до Путіна і покликав на переговори.

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