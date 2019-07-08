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"Це шкідливо": ексрадник Порошенка жорстко висловився про скандал з телемостом

1.8тЧитати матеріал російською

Ініціатива президента України Володимира Зеленського щодо переговорів із головою РФ Володимиром Путіним у Мінську після скандалу із телемостом – непрофесійна, наївна та небезпечна.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав ексрадник п’ятого президента України Петра Порошенка, колишній посол України при Євросоюзі Костянтин Єлисеєв.

"Чергова ініціатива про зустріч "надо же поговорить" у Мінську викликає реакцію на "три Н": непрофесійно, наївно, небезпечно", – заявив Єлисеєв.

Костянтин Єлисеєв

Костянтин Єлисеєв

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За його словами, будь-які серйозні ідеї слід спершу пропрацювати з партнерами, аби не ставити їх у незручне становище і, більше того, – роздратовувати. Єлисеєв додав, що це шкідливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Телеміст із Росією
Особи
Костянтин ЄлісєєвВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
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