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6 грудня • оновлено в 12:20
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Разумков зізнався у використанні "шифрів" у Раді

1.3т
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, використовуючи різні фрази під час голосувань у нардепів, висловлює свою позицію з того чи іншого законопроєкту.

Так спікер відповів на питання журналістів про шифри, які Разумков використовує в парламенті. Є, наприклад, "прошу визначитися й голосувати" і "прошу підтримати й голосувати". У першому варіанті – обранці можуть не голосувати, у другому – точно потрібно голосувати за, передає "Новое время".

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"Я теж людина, народний депутат, і я теж можу висловлювати свою позицію", – заявив Разумков.

Разумков використовує шифри в Раді

Разумков використовує шифри в Раді

ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у фракції "Слуга народу" є "чатик", у якому нардепам кажуть, за який закон і як голосувати.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Фракция «Слуга народа» объяснила провал голосования по избранию председателя комитета по международным делам внутренней дискуссией. -Они что-то перепутали. Внутренняя дискуссия - это когда депутат Бужанский бьет морду однопартийцу Лерусу.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Фракция «Слуги народа» просит журналистов не путать депутатов Геруса и Леруса, потому Герусу дали по морде в Борисполе, а Лерусу - в Верховной Раде.
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