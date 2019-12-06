Разумков зізнався у використанні "шифрів" у Раді

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, використовуючи різні фрази під час голосувань у нардепів, висловлює свою позицію з того чи іншого законопроєкту.

Так спікер відповів на питання журналістів про шифри, які Разумков використовує в парламенті. Є, наприклад, "прошу визначитися й голосувати" і "прошу підтримати й голосувати". У першому варіанті – обранці можуть не голосувати, у другому – точно потрібно голосувати за, передає "Новое время".

"Я теж людина, народний депутат, і я теж можу висловлювати свою позицію", – заявив Разумков.

Разумков використовує шифри в Раді ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у фракції "Слуга народу" є "чатик", у якому нардепам кажуть, за який закон і як голосувати.

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