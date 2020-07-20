Разумков зізнався, чи готує Рада вибори в ОРДЛО

На розгляді у Верховній Раді немає проєктів законів щодо проведення виборів на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков на підсумковій пресконференції в Києві 20 липня. Його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами глави парламенту, відповідних законопроєктів немає і щодо виборів в анексованому Криму. Але це інформація на сьогодні.

"Наскільки мені відомо, станом на сьогодні таких законопроєктів, які б регламентували вибори на тимчасово окупованих територіях і Криму, і Донбасу, поки що на розгляді Верховної Ради немає", – сказав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков заявив, що місцеві вибори в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей будуть позачерговими.