Разумков жорстко відшив російського пропагандиста в ЄС. Відео

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков різко відповів російським журналістам, які намагалися його спровокувати.

Інцидент стався в Раді Європи, куди спікер парламенту прибув з робочим візитом, передає "Укрінформ".

Так, один з пропагандистів федерального телеканалу Росії йшла поруч з Разумковим, питаючи його, чому Україна нібито не виконує мінські домовленості і коли надасть "особливий статус" Донбасу.

"Україна виконує мінські домовленості", – коротко відповів голова Ради.

Відзначимо, що сьогодні, 24 жовтня Разумков виступатиме в парламенті Ради Європи. Також спікер ВР візьме участь в обговоренні питання "нашого спільного європейського дому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс президента України Володимира Зеленського відмовив в інтерв'ю з главою держави російському пропагандистському ЗМІ РІА "Новости".

Відзначимо, що в окупованому Сімферополі журналіст одного з пропагандистських телеканалів отримав перелом щелепи в перестрілці з "понаїхали" чеченцем.

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