"Не зобов'язаний доповідати!" Разумков зчепився в Раді з Геращенко

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко посперечалися у Верховній Раді через нібито відмову останнього зустрічатися з родинами героїв Небесної Сотні.

Дискусія розгорілася на ранковому пленарному засіданні у вівторок, 18 лютого. Так, Геращенко дорікнула Разумкову в тому, що він не хотів спілкуватися з матір'ю загиблого 20-річного активіста Майдану Олександра Плеханова.

"Я до хвилини пам'ятаю 18 лютого 2014 року, коли Грушевського була перекрита "Беркутом" і автозаками... Саме біля Маріїнського палацу і на Кріпосному провулку 18 лютого тоді почалися перші масові вбивства майданівців. І перша "моя" усвідомлена смерть – це 20-річний Саша Плеханов, із мамою якого відмовилася зустрітися пані Венедиктова, нинішня глава ДБР, і так само не знайшов часу глава Верховної Ради", – заявила Геращенко.

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Разумков у відповідь видав, що не зобов'язаний нікому доповідати про свої зустрічі, зокрема з мамою Плеханова.

"Дуже добре, що ви стежите за графіком глави Верховної Ради, однак якщо я з кимось зустрічаюся, наприклад, з Інною Олександрівною, то я не зобов'язаний про це комусь доповідати і, тим більше, створювати з цього піар", – обурився Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко і Разумков посварилися в парламенті через прийняття поправки, яка дозволяє отримувати статус УБС не тільки українським добровольцям, а й членам незаконних терористичних формувань на Донбасі.

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