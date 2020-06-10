Система для голосування у Верховній Раді України, яка допомогла б запобігти кнопкодавству, коштуватиме від 150 до 300 млн грн.

Про це розповів голова ВРУ Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу “Наш”, яке транслювали 10 червня, написав "Укрінформ". За словами політика, майже на кожній апаратній нараді, яка відбувається щотижня, обговорюють, що треба і що можна зробити, щоб запровадити сенсорну кнопку.

"До системи “Рада-3”, яка діє сьогодні, доєднати блок, який би відповідав у тому розумінні, в якому ми всі з вами звикли до сенсора, тобто до відбитка пальця, неможливо. Технічно це зробити не можна", – пояснив він.

Разумков заявив, що захистити стару систему для голосування в Раді від кнопкодавства неможливо. Ілюстрація

"Можна поставити іншу систему, але якщо я вам назву, скільки вона буде коштувати... За різними оцінками – від 150 до 300 млн грн... Це для того, щоб замінити систему, яка буде відповідати тим умовам, про які ви говорите”, – наголосив Разумков.

Він додав, що у цю суму входять: обладнання, програмне забезпечення, повний комплекс робіт, пов’язаний із провадженням системи. За словами голови ВРУ, це також заміна моніторів і сенсорної кнопки для голосування.

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