Разумков заявив про готовність вакцинуватися в прямому ефірі

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив готовність за потреби в прямому ефірі зробити щеплення від коронавірусу, коли вакцина з'явиться в Україні.

Про це він заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" 17 грудня. Голова ВР пояснив, що він згоден на такий захід, якщо це допоможе переконати громадян у потребі вакцинуватися (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Для мене вакцинуватися в прямому ефірі не проблема, якщо це додасть людям бажання вакцинуватися", – сказав він.

Водночас Разумков зазначив, що щеплення краще зробити медсестрі, яка працює з хворими на коронавірус.

Також голова ВР додав, що має намір вакцинуватися за свої гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон висловили готовність зробити щеплення від коронавірусу публічно.