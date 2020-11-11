Разумков заразився коронавірусом

Спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков захворів на коронавірус.

Про це політик повідомив у Facebook. Він розповів, що отримав позитивний результат тесту в середу, 11 листопада.

Як написав спікер парламенту, ризик інфікуватися є у кожного. "Хвороба наздогнала і мою сім'ю", – заявив народний обранець. Чи захворів хтось із його рідних, він не уточнив.

Разумков зазначив, що почуває себе нормально. Він продовжить свою роботу дистанційно.

"Дотримуйтеся карантину й бережіть себе і близьких!" – звернувся він до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що COVID-19 захворіли президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Глава держави продовжує працювати в дистанційному режимі.