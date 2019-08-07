Разумков запропонував опозиції посаду віце-спікера: прийшла відповідь

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков запропонував опозиційним партіям висунути кандидатів на посаду віце-спікера Верховної Ради.

Така заява прозвучала в ефірі телеканалу "112 Україна". "Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилися, хто яку на яку позицію буде претендувати. Це логічно, правильно, демократично", – сказав він.

Разумков пояснив, що в разі, якщо всі чотири опозиційні фракції висунуть своїх претендентів, не виключено, що щодо цих кандидатур відбудеться голосування.

Віктор Медведчук і Дмитро Разумков

У той же час співголова "Опозиційною платформи – За життя" Вадим Рабинович зі свого боку запевнив, що їх фракція не висуватиме на посаду віце-спікера свого лідера Віктора Медведчука.

"Це питання я обговорював з Віктором Медведчуком, і голова політради нашої партії не займе крісло в президії Ради – він зосередиться на партійній роботі", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новообраний нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра.

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