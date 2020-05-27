Разумков закликав змінити закон про мову

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що питання мовних квот на телебаченні та радіо в Україні досі не врегульовано, а закон про мову треба змінювати.

Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "Главком", нагадавши, що закон має багато позицій, які будуть вступати в дію поступово. За його словами основною для політиків у цьому питання є відповідь на питання, чи об'єднає документ українців.

"Думаю, так (закон про мову треба змінювати, – Ред.). Я розумію, там є позиції, які будуть сприйматися позитивно, а є ті, які будуть сприйматися негативно. Будь-який політик, особливо в умовах війни і непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно чи негативно будуть сприйняті його слова щодо мови, а розуміти – об’єднає це українське суспільство чи ні", – зазначив Разумков.

Дмитро Разумков Укрінформ

Він уточнив, що відповідні законопроєкти зареєстровані у парламенті, але не включені до порядку денного пленарних засідань найближчих тижнів. За його словами, єдиної концепції у питанні мовного закону серед політиків немає.

"А до цього була інша концепція ухвалена, але її теж змінили. Але так не працює, абсолютно немає нічого постійного. Виходячи з цієї логіки, давайте не будемо користуватися мобільними телефонами, а повернемось до телефонів з диском. А чому ні? Треба робити так, щоб все, що ти ухвалюєш чи плануєш робити, йшло на користь, а не на шкоду. Так само і питання гуманітарної політики у державі", – зауважив політик.

Крім того, голова Верховної Ради, наголосив, що серед членів фракції "Слуга народу" також немає єдиної думки – парламентарі розділилися на надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів та на тих, хто займає абсолютно протилежну позицію. Але більша частина, на переконання Разумкова, буде дотримуватися саме позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський під час прессконференції до року свого президентства заявив, що в Україні немає так званого мовного питання. За його словами, справедливість повинна бути до всіх національних меншин.