Разумков виступив проти виборів в ОРДЛО на догоду терористам

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виступив проти внесення змін до постанови про місцеві вибори, які дозволили б провести вибори на території ОРДЛО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24". За словами Разумкова, постанова Верховної Ради про вибори ніяк не пов'язана з Мінськими угодами.

"Її можна по-різному трактувати, але вибори згідно Мінським угодами – це дев'ятий пункт. Я не впевнений, що ми сьогодні можемо говорити, що в повному обсязі виконані вісім попередніх. Тому зараз говорити, що постанова чогось, комусь заважає , м'яко кажучи, не зовсім коректно", – сказав він.

Разумков підкреслив, що постанова була прийнята Радою відповідно до закону України, який говорить про те, що ВР оголошує місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати виборів.

Голова ВР вважає, що вносити сьогодні будь-які зміни до цієї постанови – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів на всій території України, тому що це буде суперечити чинному законодавству.

"Організаційно це неможливо сьогодні зробити, вони не можуть відбутися за українським законодавством, там немає доступу всіх політичних партій і сил, які зареєстровані в Україні, там, на жаль, не працює свобода слова, головне, що там будуть не вибори, а призначення тих чи інших людей. Цей підхід суперечить демократичним нормам, до яких ми з вами звикли. Це не може відбуватися під дулами кулеметів", – додав Разумков.

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