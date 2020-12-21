Разумков висловився про кнопкодавство під час голосування за Шкарлета

Неперсональне голосування (кропкодавство) у Верховній Раді під час призначення міністром освіти Сергія Шкарлета могло мати місце.

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков. За його словами, в ньому могли брати участь кілька депутатів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На жаль, підозри є. Можливо, мало місце неперсональне голосування, і навіть не одного депутата", – сказав він.

Разумков підкреслив, що відеозаписи під час голосування в парламенті будуть вивчатися.

Також він зазначив, що в сесійній залі можуть поставити додаткові камери.

Водночас глава парламенту визнав, що ухвалений закон про кримінальну відповідальність за неперсональне голосування.

"Тому на останньому пленарному засіданні я збирав нараду з керівниками депутатських фракцій і груп, вони звернулися з деякими пропозиціями", – додав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами затвердила кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Нардеп від фракції "Голос" Інна Совсун заявила, що за нього проголосували деякі нардепи від ОПЗЖ, яких фізично не було в сесійній залі парламенту.

Зі свого боку Разумков пообіцяв розібратися з ймовірним кнопкодавством в Раді.