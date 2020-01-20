Разумков зізнався в постійних порушеннях у Раді: з'явилося виправдання

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що якби в парламенті не порушувалися положення регламенту, то народні депутати не змогли б ухвалити і чверті законопроєктів.

Таке виправдання видав він у понеділок, 20 січня, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Дійсно, згідно з регламентом, роздаватися правки і таблиці повинні за 10 днів, якщо ви говорите про це. Якщо виходити з цієї логіки, то ми б не ухвалили і чверті того, що є. При всій повазі до регламенту, а ви бачите, що я дійсно намагаюся дотримуватися регламенту", – заявив він.

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Разумков зізнався в постійних порушеннях у Раді Скріншот з відео

За словами спікера, коли об'ємні законопроєкти мають безліч правок, дійсно важливо надати 10 днів депутату для ознайомлення з текстом, однак з іншого боку, на думку голови Верховної Ради, ця норма уповільнює роботу в ситуації, коли необхідно швидко ухвалювати дрібні зміни в законодавство, які "стосуються благополуччя громадян".

"Я хотів би відзначити, що ми жодного разу не проголосували за законопроєкт двічі, ми жодної правки або пропозиції не ухвалили "з голосу" і не включили до законів", – додав глава ВРУ.

Разумков запевнив, що "недотримання термінів для ознайомлення з текстом законопроєкту є дрібним порушенням регламенту, яке компенсується важливістю тих змін, які відбуваються в країні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 січня Верховна Рада України закрила пленарне засідання другої сесії парламенту 9-го скликання і пішла на канікули до 3 лютого.

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