Разумков відреагував на скандал із "дітьми низької якості"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує слова нардепки від "Слуги народу" і голови профільного комітету Галини Третьякової про дітей "низької якості" у безробітних.
Про це він сам сказав на брифінгу у Верховній Раді. І додав, що "втомився" повторювати депутатам, щоб вони під час своїх виступів, під час спілкування з журналістами і просто з громадянами виважено ставилися до своїх слів.
"Галина Миколаївна багато правильних речей робить і зараз у комітеті, але ділити людей в українському суспільстві на тих чи інших, думаю, м'яко кажучи, не варто. Вже не раз вона озвучила свою позицію і принесла свої вибачення", – сказав Разумков.
Він додав, що поки до нього не зверталися з питанням про відставку Третьякової з поста глави комітету з питань соцполітики.
"Станом на сьогодні до мене не зверталися в письмовому форматі ніхто з депутатських фракцій і груп. Такі ініціативи ані від Галини Миколаївни, ані від фракції "Слуга народу" не надходили", – зазначив спікер парламенту.
Раніше OBOZREVATEL писав:
У мережі спливло скандальне відео голови комітету ВР із питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галини Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".
Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну й антигуманну позицію".
Відомі блогери різко відреагували на заяву Третьякової. Від неї вимагали повернути депутатський мандат. Скандал прокоментували й у фракції "Слуга народу".
Пізніше Третьякова зізналася: слова про те, що в маргінальних прошарках населення народжуються діти "низької якості", обрані невдало.
30 червня Галина Третьякова заявила, що не складе депутатський мандат.