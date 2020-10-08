Разумков відповів, чи планує балотуватися в президенти України

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що поки що не замислювався, чи буде в майбутньому балотуватися в президенти України.

Як передає "Гордон", в інтерв'ю Олесі Бацман він зізнався, що раніше навіть ніколи не міг подумати про те, що очолить парламент.

"Два роки тому у мене і в думках не було, що я буду головою Верховної Ради. Так, я повільно, але впевнено йшов цією політичною доріжкою, але я не думав, що вона настільки вертикально піде вгору. Тому загадувати, що буде через три, чотири, п'ять, дев'ять років, чесно, вважаю передчасним", – сказав Разумков.

За його словами, зараз він не готується до президентської виборчої кампанії, оскільки "у мене є чим тут зайнятися". Разумков зазначив, що кожен кандидат у президенти впевнений, що він буде успішним керівником країни.

"У тебе повинен бути план, стратегія, у тебе повинна бути команда, повинні бути конкретно визначені цілі і чітке розуміння, як ти їх реалізовуватимеш. Тому що мету можна намалювати космічну, але не знати, як це зробити", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що Разумков, на його переконання, є одним із чотирьох кандидатів, який може стати новим президентом держави.