Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту зробив зауваження народним депутатам, закликавши їх йти працювати.

Інцидент трапився в четвер, 3 грудня, що було показано в ефірі телеканалу " Рада". Відзначимо, що що час засідання частина народних депутатів, серед яких були "слуги народу" Микола Тищенко, Олександр Скічко та Юрій Корявченков, фотографувалися з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм.

"Давайте залишимо фотозоні і підемо працювати! Міністра Криклій це теж стосується", – сказав Разумков.

Також спікер побажав міністру "хорошого дня, удачі та нових звершень".

Відзначимо, що 3 грудня Рада заборонила місцевим депутатам голосувати і провалили закон про шкільні підручники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували курйозне фото народного депутата від "Слуги народу" Оксани Дмитрієвої, зроблене під час чергового засідання Верховної Ради.