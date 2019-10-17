"Вони покарані": Разумков розповів, як відбулися за кнопкодавство "слуги народу"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, як у парламенті покарали народних депутатів, які попалися на кнопкодавстві.
Подробиці він розкрив у прямому ефірі програми "Право на владу" у четвер, 17 жовтня.
Спікеру нагадали, що в червні він обіцяв, що "Слуга народу" ініціює законопроєкт про позбавлення мандатів депутатів, які голосуватимуть за своїх колег.
Разумков сказав, як у Раді покарали кнопкодавів
Скріншот з відео
"Було три випадки кнопкодавства. Два з них – у" Слузі народу". Законопроєкт буде. Поки що немає підстав позбавляти їх мандатів. Але наші колеги зробили неправильно. І вони були покарані. Заплатили штрафи. Добровільно віддали зарплату", – сказав Разумков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроект про імпічмент 10 вересня.
Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.
Другим став мажоритарник, який був обраний у окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.
На кнопкодавстві попалася ще одна "слуга народу" Олена Копанчук.
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