"Вони покарані": Разумков розповів, як відбулися за кнопкодавство "слуги народу"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, як у парламенті покарали народних депутатів, які попалися на кнопкодавстві.

Подробиці він розкрив у прямому ефірі програми "Право на владу" у четвер, 17 жовтня.

Спікеру нагадали, що в червні він обіцяв, що "Слуга народу" ініціює законопроєкт про позбавлення мандатів депутатів, які голосуватимуть за своїх колег.

Разумков сказав, як у Раді покарали кнопкодавів Скріншот з відео

"Було три випадки кнопкодавства. Два з них – у" Слузі народу". Законопроєкт буде. Поки що немає підстав позбавляти їх мандатів. Але наші колеги зробили неправильно. І вони були покарані. Заплатили штрафи. Добровільно віддали зарплату", – сказав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроект про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний у окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

На кнопкодавстві попалася ще одна "слуга народу" Олена Копанчук.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!