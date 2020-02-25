Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що повернення окупованих Російською Федерацією територій Криму та частини Донбасу є однаково пріоритетними для української влади.

Позицією керівництва країни він поділився на зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у вівторок, 25 лютого, у Ризі, повідомляється на сайті парламенту.

"Безумовно, буде різний підхід до вирішення цих питань, але для нас вони однаково пріоритетні. Адже і там, і там наші громадяни, наші землі", – сказав Разумков.

Разумков у Латвії заявив про повернення Криму і Донбасу Посольство України в Латвії

Разумков також подякував Левітсу за готовність Латвії на міжнародній арені підтримувати Україну в її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет.

"Там, де не може говорити Україна, говорить Латвія. Там, де не чути один голос – почують кілька. Ми відчуваємо підтримку Латвійської Республіки в рамках роботи ПАРЄ, ООН та інших міжнародних організацій, і це дуже важливо для України", – зазначив глава парламенту.

Разумков у Латвії заявив про повернення Криму і Донбасу Посольство України в Латвії

Спікер ВРУ висловив президенту Латвії подяку за підтримку України на шляху до членства в НАТО. "Ми співпрацюємо на користь не тільки України, але і всієї Європи, і робимо все залежне від нас для збереження демократичних принципів", – зазначив Разумков.

Зі свого боку Левітс висловив надію, що цей візит дасть позитивний імпульс взаєминам між державами. Зокрема він акцентував на необхідності розвивати співпрацю в рамках Східного партнерства.

На що Разумков сказав, що цей напрям є важливим для України. "Сподіваюся, якісна комунікація на рівні дипломатичних місій, парламентарів і чиновників дозволить поглибити співпрацю між нашими країнами", – зазначив він.

Разумков у Латвії заявив про повернення Криму і Донбасу Посольство України у Латвії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич несподівано заявив, що Україна не в повному обсязі готова до повернення півострова.

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