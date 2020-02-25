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25 лютого • оновлено в 17:57
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Разумков у ЄС зробив важливу заяву про повернення Криму і Донбасу

2.7т
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Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що повернення окупованих Російською Федерацією територій Криму та частини Донбасу є однаково пріоритетними для української влади.

Позицією керівництва країни він поділився на зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у вівторок, 25 лютого, у Ризі, повідомляється на сайті парламенту.

"Безумовно, буде різний підхід до вирішення цих питань, але для нас вони однаково пріоритетні. Адже і там, і там наші громадяни, наші землі", – сказав Разумков.

Разумков у Латвії заявив про повернення Криму і Донбасу

Разумков у Латвії заявив про повернення Криму і Донбасу

Посольство України в Латвії

Разумков також подякував Левітсу за готовність Латвії на міжнародній арені підтримувати Україну в її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет.

"Там, де не може говорити Україна, говорить Латвія. Там, де не чути один голос почують кілька. Ми відчуваємо підтримку Латвійської Республіки в рамках роботи ПАРЄ, ООН та інших міжнародних організацій, і це дуже важливо для України", – зазначив глава парламенту.

Разумков у Латвії заявив про повернення Криму і Донбасу

Разумков у Латвії заявив про повернення Криму і Донбасу

Посольство України в Латвії

Спікер ВРУ висловив президенту Латвії подяку за підтримку України на шляху до членства в НАТО. "Ми співпрацюємо на користь не тільки України, але і всієї Європи, і робимо все залежне від нас для збереження демократичних принципів", – зазначив Разумков.

Зі свого боку Левітс висловив надію, що цей візит дасть позитивний імпульс взаєминам між державами. Зокрема він акцентував на необхідності розвивати співпрацю в рамках Східного партнерства.

На що Разумков сказав, що цей напрям є важливим для України. "Сподіваюся, якісна комунікація на рівні дипломатичних місій, парламентарів і чиновників дозволить поглибити співпрацю між нашими країнами", – зазначив він.

Разумков у Латвії заявив про повернення Криму і Донбасу

Разумков у Латвії заявив про повернення Криму і Донбасу

Посольство України у Латвії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич несподівано заявив, що Україна не в повному обсязі готова до повернення півострова.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я даже и не знала, что этот дурик к нам приехал
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
6 лет ничего нового. Удачи Разумкову. Сбои поставок китайских товаров из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, дают возможность Украине выйти на мировой рынок туалетной бумаги. Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил экономист Михаил Кухар.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Один мощно заявил, второй мощно поддержал. На том и разошлись. И этой дичью кормят народ шестой год.
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