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8 грудня • оновлено в 17:30
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Знайомі лише рік: Разумков розповів про першу зустріч із Зеленським

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що прийшов у команду президента Володимира Зеленського через два дні після їх знайомства в жовтні 2018 року.

Подробиці першої зустрічі він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Із Зеленським я познайомився 9 жовтня 2018 року. Рік тому. І 11 я вийшов працювати в штаб. Чітко пам'ятаю, тому що у мене 8 день народження, а 9 ми зустрілися", – поділився він.

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Разумков розповів про першу зустріч із Зеленським

Разумков розповів про першу зустріч із Зеленським

Разумков зізнався, що його представив президенту діючий глава Служби безпеки України Іван Баканов. "Збиралася група людей, які готувалися робити вибори і мені пощастило потрапити в цю команду", – пояснив спікер.

За словами Разумкова, спрогнозувати, що Зеленський стане президентом, було важко, проте робота в передвиборному штабі стала "хорошим викликом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що не бачить передумов для розпуску парламенту 9-ого скликання Зеленським.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Дмитро Разумков Володимир Зеленський Дмитро Гордон Іван Баканов
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
повезло ему, но не Украине
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