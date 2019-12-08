Знайомі лише рік: Разумков розповів про першу зустріч із Зеленським

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що прийшов у команду президента Володимира Зеленського через два дні після їх знайомства в жовтні 2018 року.

Подробиці першої зустрічі він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Із Зеленським я познайомився 9 жовтня 2018 року. Рік тому. І 11 я вийшов працювати в штаб. Чітко пам'ятаю, тому що у мене 8 день народження, а 9 ми зустрілися", – поділився він.

Разумков розповів про першу зустріч із Зеленським

Разумков зізнався, що його представив президенту діючий глава Служби безпеки України Іван Баканов. "Збиралася група людей, які готувалися робити вибори і мені пощастило потрапити в цю команду", – пояснив спікер.

За словами Разумкова, спрогнозувати, що Зеленський стане президентом, було важко, проте робота в передвиборному штабі стала "хорошим викликом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що не бачить передумов для розпуску парламенту 9-ого скликання Зеленським.

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