Разумков, Стефанчук і Арахамія пообіцяли скласти мандати: спливли деталі

Спікер парламенту Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяли скласти мандати за однієї умови.

Про це у своєму блозі написав шефредактор OBOZREVATEL Орест Сохар, коментуючи скарги глав комітетів на ухвалення "сирих документів" у Раді.

"У фракції ходить чутка, що Разумков, Стефанчук і Арахамія з цього приводу навіть мали жорстку розмову на Банковій. Оскільки "шалений принтер", тобто автоматичне голосування законів – це лише тільки піар, але коли ухвалені документи не працюватимуть, або ще гірше – матимуть негативні результати, це вже буде справжня катастрофа", – зазначив він.

Дмитро Разумков 24 канал

За інформацією Сохара, в результаті домовилися турборежим пригальмувати, але Разумков, Стефанчук і Арахамія пообіцяли скласти мандати, якщо Рада не ухвалить потрібного пакету проєктів.

Давид Арахамія ТСН

Руслан Стефанчук 24 канал

"Уже зараз можна прогнозувати, що цій "зеленій трійці" буде непросто. Ось у четвер монобільшість провалила голосування за кілька значущих законів, а в інтернеті поширюються свідчення того, як "сотники" заганяють своїх депутатів до зали, вимагаючи участі у кожному голосуванні", – підсумував шефредактор OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня Верховна Рада України 9-го скликання вперше провалила голосування за законопроєкти, які не зібрали більшість (226 і більше) голосів "за".

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