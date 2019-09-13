Головна Новини
13 вересня • оновлено в 15:50
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Разумков, Стефанчук і Арахамія пообіцяли скласти мандати: спливли деталі

14.2т Читати матеріал російською

Спікер парламенту Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяли скласти мандати за однієї умови.

Про це у своєму блозі написав шефредактор OBOZREVATEL Орест Сохар, коментуючи скарги глав комітетів на ухвалення "сирих документів" у Раді.

"У фракції ходить чутка, що Разумков, Стефанчук і Арахамія з цього приводу навіть мали жорстку розмову на Банковій. Оскільки "шалений принтер", тобто автоматичне голосування законів – це лише тільки піар, але коли ухвалені документи не працюватимуть, або ще гірше – матимуть негативні результати, це вже буде справжня катастрофа", – зазначив він.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

24 канал

За інформацією Сохара, в результаті домовилися турборежим пригальмувати, але Разумков, Стефанчук і Арахамія пообіцяли скласти мандати, якщо Рада не ухвалить потрібного пакету проєктів.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

ТСН

Новини
"Вони вибачилися!" Зеленський розповів, як покарають "кнопкодавів" зі "Слуги народу"
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

24 канал

"Уже зараз можна прогнозувати, що цій "зеленій трійці" буде непросто. Ось у четвер монобільшість провалила голосування за кілька значущих законів, а в інтернеті поширюються свідчення того, як "сотники" заганяють своїх депутатів до зали, вимагаючи участі у кожному голосуванні", – підсумував шефредактор OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня Верховна Рада України 9-го скликання вперше провалила голосування за законопроєкти, які не зібрали більшість (226 і більше) голосів "за".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Орест Сохар Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Давид Арахамія
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
16
44
Смішно
3
Цікаво
8
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
De Vlad
De Vlad
БОЛЬШЕ ШУМА, КТО НАЕЗДНИК?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel