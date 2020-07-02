У Верховній Раді стався казус між спікером Дмитром Разумковим і нардепом від "Голосу" Ярославом Залізняком.

Так, під час розгляду поправок до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу, глава Ради не зміг з першого разу почути номер правки.

Далі наводимо текст розмови між політиками:

Железняк: Я буду наполягати тільки на одній своїй правці під номер сто шістдесят дев'ять. Вона дозволяє прибрати ігрові автомати з трьох-і чотиризіркових готелів.

Разумков: Ще раз. Правку в підтвердження – номер?

Железняк: Зараз ми голосуємо мою правку сто шістдесят дев'ять. Щоб прибрати ігрові автомати з готелів.

Разумков: Сто вісімдесят дев'ять?

Железняк: Сто шістдесят дев'ять!

Разумков: Сто шістдесят п'ята?

Железняк: Дев'ять! Дев'ять!

Разумков: Сто шістдесят дев'ята? Гаразд.

Відзначимо, що курйозний розмова між нардепами дуже схожа на відоме смішне відео, в якому пенсіонерка телефонувала в поліцію, щоб дізнатися час. Але під час спілкування старенька не могла розчути точний час і поліцейському доводилося криком повторювати одне і теж кілька разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від партії "Слуга народу" Маргарита Шол на засіданні Верховної Ради слухала пісню про "корабельну сосну".