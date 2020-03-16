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16 березня • оновлено в 21:11
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Разумков скликав нічну зустріч глав фракцій: перші подробиці

3.7т
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок, 16 березня, скликав термінову зустріч глав фракцій українського парламенту.

Вона повинна початися о 23:00. Про це кореспонденту OBOZREVATEL розповіла народна депутатка України від "Голосу" Леся Василенко.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

LIGA.net

Зазначимо, 16 березня глава України Володимир Зеленський зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента. Вони обговорили питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів із протидії поширення в країні COVID-19. Бізнесмени погодилися допомогти уряду.

Також у понеділок Володимир Зеленський провів термінове засідання фракції "Слуга народу". Крім іншого, воно стосувалося законопроєктів щодо COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 16 березня Володимир Зеленський виступив із екстреним зверненням до українців.

  • Він доручив Кабінету міністрів посилити обмеження карантину через пандемію коронавірусу. Зокрема, залізничне й автобусне сполучення між містами планується закрити.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особи
Дмитро Разумков Леся Василенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України політика
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