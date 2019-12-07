Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко не пішов із Верховної Ради після скандалу з секс-переписками, оскільки немає законодавчої норми, яка зобов'язує його це зробити.

Таку заяву в інтерв'ю Дмитру Гордону в суботу, 7 грудня, зробив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він дипломат із величезним досвідом. Але сталося так, як сталося. Треба віддати належне, він написав заяву про звільнення з посади голови комітету", – сказав глава парламенту.

Разумков сказав, чому Яременко все ще в Раді

Гордон у свою чергу зазначив, що Яременко повівся "як бовдур" і повинен був добровільно піти. "Чому товариші по партії не сказали: "Іди, не ганьби нас?" – запитав ведучий.

"Це індивідуальне рішення. У законодавстві немає такої норми. Особисто я вважаю, що імперативний мандат – це правильна історія", – відповів Разумков.

Гордон також зазначив, що Єлизаветі Ясько, яку у фракції висунули на пост Яременка, проте не підтримали під час голосування, лише 29 років і вона може не вистояти перед "монстрами і асами міжнародної політики".

"Це рішення фракції. Вона очолює делегацію в ПАРЄ. Вона, мабуть, показала потрібні якості для цього", – заявив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

Яременко написав заяву про відхід з поста глави комітету.

Рада провалила голосування за кандидатуру Ясько на посаду глави комітету замість Яременка.

Пранкер Джокер злив переписку"слуг" про голосування за Ясько.

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