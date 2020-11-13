Разумков розповів, як переносить COVID-19, і знову нарвався на тролінг Богдана

Мирослав Семенюк Політика 14:53, 13.11.2020 Оновлено: 15:18, 13.11.2020

Хворий на коронавірус спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про своє самопочуття. Йому відповів колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан.

Як повідомив Разумков у Facebook, він продовжує працювати, незважаючи на хворобу.

"Зараз знаходжуся вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус минеться швидко та без ускладнень", – написав спікер.

Він висловив упевненість, що народні депутати разом з віце-спікером Оленою Кондратюк зроблять все, щоб парламент і надалі ефективно виконував свої функції.

У коментарях до поста Разумкова знову з’явився Богдан.

"Як так дома? З жінкою? Ви порушуєте протокол! Треба разом з Русланом Стефанчуком лягти в "Феофанію", – пожартував він.

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