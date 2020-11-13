Разумков розповів, як переносить COVID-19, і знову нарвався на тролінг Богдана
Разумков продовжує працювати вдома, не дивлячись на хворобу
Він відчуває себе "майже нормально"
Богдан запропонував Разумкову і Стефанчуку лягти в "Феофанію"
Хворий на коронавірус спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про своє самопочуття.
Як повідомив Разумков у Facebook, він продовжує працювати, незважаючи на хворобу.
"Зараз знаходжуся вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус минеться швидко та без ускладнень", – написав спікер.
Він висловив упевненість, що народні депутати разом з віце-спікером Оленою Кондратюк зроблять все, щоб парламент і надалі ефективно виконував свої функції.
У коментарях до поста Разумкова знову з’явився колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан.
"Як так дома? З жінкою? Ви порушуєте протокол! Треба разом з Русланом Стефанчуком лягти в "Феофанію", – пожартував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 листопада Разумков розповів, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
До запису Разумкова про зараження Богдан залишив їдкий коментар: "У вас там шо? Коронавірусне кубло?"
12 листопада перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук захворів на коронавірус.
Раніше президент України Володимир Зеленський іглава ОП Андрій Єрмак заразилися COVID-19. Обидва шпиталізовані до "Феофанії".