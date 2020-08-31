Разумков розповів, скільки нардепів хворіють на COVID-19

Станом на 31 серпня коронавірусом хворіють 23 народних депутатів України та ще семеро працівників апарату Верховної Ради.

Про це на засідання погоджувальної ради у вівторок повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у стінах ВРУ він назвав непростою.

"Я підтримав би позицію, щоб заслухати міністра охорони здоров’я щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, прогнозів і підготовки закладів медичної сфери і освіти. Навіть у Верховній Раді маємо 23 колег, які захворіли або зараз хворіють. І 7 випадків в апараті", – висловив занепокоєння політик.

У зв’язку з цим він закликав нардепів не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту. За його словами, у Раді вони всюди мають носити захисну маску й знімати її лише під час виступів з трибуни.

Спікер ВРУ зауважив, що й парламентарям варто ставитися до свого здоров’я обачніше, адже, нагадав він, не пізніше 15 вересня вони мають подати до Ради проєкт бюджету країни на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, скільки нардепів із їхньої партії "випало" через коронавірус.

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