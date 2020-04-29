Разумков розповів про розбіжності в "Слузі народу" щодо призначення Саакашвілі в Кабмін

У фракції "Слуга народу" немає єдиної думки щодо призначення колишнього президента Грузії і ексглави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром із реформ.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав голова Верховної ради, нардеп від "СН" Дмитро Разумков. За його словами, вже ближче до засідання, якщо це питання буде винесено, вони бачитимуть розстановку сил і те, як голосувати.

"Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, а хтось прагматичніше підходить до цього питання, ґрунтуючись на якихось базових речах. Зокрема, з якими ми йшли на вибори. Наприклад, таких як більше нових облич, відповідальність за ухвалення рішень", – сказав він.

Разумков і Саакашвілі

Разумков підкреслив, то у фракції "Слуга народу" немає представників будь-яких політичних сил, які раніше були б народними депутатами. Він зазначив, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах для України дуже важливо. Однак, на його думку, і в команді "слуг" достатньо колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету міністрів.

"Станом на сьогодні я не впевнений, що буду повністю поділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд... Не був присутній під час обговорення цієї ідеї, тому не знаю, хто саме її запропонував. Як у будь-якої ідеї, у неї є свої плюси і мінуси. Кожна людина, кожен член команди бачить щось більше, зокрема і в цьому рішенні. Мені важко це коментувати", – сказав глава ВРУ.

Він додав, що з приводу призначення Саакашвілі було багато коментарів в публічній площині, зокрема, що частково цю ініціативу підтримують і в Кабміні. А також заява самого ексглави Одеської ОДА і з боку Офісу президента, де відзначили, що розглядали таку можливість і такі дискусії велися.

"Наскільки вони були глибокими і унікальними: можливо, розглядався різний спектр застосування тих знань і того досвіду, який є у Саакашвілі. Думаю, що вони можуть бути застосовані в іншому напрямку, якщо буде ухвалене таке спільне рішення", – підсумував Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський не приїхав на зустріч ексголови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з нардепами від "Слуги народу" в КВЦ "Парковий".

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