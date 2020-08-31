Разумков розповів про нову тенденцію в роботі Ради

Четверта сесія Верховної Ради 9-го скликання буде більш політизованою в зв'язку проведенням місцевих виборів в Україні.

Також нардепи розглядатимуть Держбюджет на 2021 рік. Про це розповів спікер парламенту Дмитро Разумков, передає УНН.

"Буде більше політики в цій сесії, адже наближаються місцеві вибори. Все, що буде відбуватися в державі, і в тому числі в політичному органі ВРУ, також буде пов'язано з місцевими виборами. Але я сподіваюся, що конструктив буде більш вагомим для народних депутатів, ніж рейтинги на місцевих виборах", – повідомив голова Ради.

Разумков додав, що законопроєкт до Держбюджет повинен надійти до парламенту до 15 вересня.

"ВРУ готова до цього повністю, і профільний комітет і всі інші комітети, які будуть долучені до цього процесу, готові працювати, вносити пропозиції. На сьогодні відповідного законопроєкту у ВРУ внесено не було", – зазначив політик.

Також він додав, що на сесію будуть винесені для розгляду соціальні та економічні законопроєкти.

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня нардепи провели позачергове засідання ВРУ, щоб внести зміни до деяких законів і серед іншого прийняти поправки до державного бюджету на 2020 рік. Так, Рада підвищила мінімалку і оголосила конкурс по Гербу України.