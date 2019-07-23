Разумков розповів, хто може увійти до фракції "Слуги народу" в Раді

До фракції "Слуги народу" в новообраній Верховній Раді України можуть увійти депутати-самовисуванці, якщо ті пройдуть "вхідний контроль".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії Дмитро Разумков. Однак, як підкреслив він, саме це питання поки не обговорювалося серед членів його політичної сили.

"Теоретично, напевно, так. Ми поки це питання не обговорювали. Це треба буде обговорювати, зокрема, фракції. Залежить від того, хто ці люди", – сказав він.

За словами політика, перевірка депутатів-самовисуванців буде схожа з відбором кандидатів у партію "Слуга народу".

"Це може бути за тим же принципом, як ми відбирали кандидатів від партії на виборах. Можливо, він буде якось видозмінений", – зазначив Разумков.

Дмитро Разумков РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання – близько 240 місць (у сумі за списками і мажоритаркою).

Пропонуємо поіменний перелік депутатів цієї партії, які, виходячи з попередніх даних, пройдуть у парламент.

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