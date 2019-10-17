"Війна" за місця під балконом: Разумков розповів, чому потрапляють у скандали "слуги народу"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловився з приводу неоднозначної поведінки деяких народних депутатів від "Слуги народу" на парламентських засіданнях.
В ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" в четвер, 17 жовтня, він заявив, що саме політики від президентської партії потрапляють в об'єктиви фотографів, оскільки сидять на перших рядах залу.
"Під балконом дуже багато народних депутатів хотіли б сидіти, тому що туди не "добивають" камери шанованих журналістів. Та за ці місця дуже часто йде "війна" під час підготовчих груп... Це правда", – сказав він.
"Ми не стали ховатися, наші колеги сидять прямо під камерами", – додав Разумков.
Дмитро Разумков
Скрін відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Двох народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання помітили на засіданні парламенту з елітними аксесуарами – дорогими годинниками. В об'єктив журналістів потрапили 31-річний Артем Дубнов ("Слуга народу") і 46-річний Ігор Палиця ("За майбутнє").
Позафракційний нардеп Василь Петьовка прийшов у Раду з годинником, вартість якого дорівнює приблизно 12 зарплат парламентаря.
Народний депутат від Полтавської області, член групи "За майбутнє" Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу просто під час засідання у Верховній Раді. Вартість елітної послуги становила $12 тисяч.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!