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17 жовтня • оновлено в 23:53
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"Війна" за місця під балконом: Разумков розповів, чому потрапляють у скандали "слуги народу"

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловився з приводу неоднозначної поведінки деяких народних депутатів від "Слуги народу" на парламентських засіданнях.

В ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" в четвер, 17 жовтня, він заявив, що саме політики від президентської партії потрапляють в об'єктиви фотографів, оскільки сидять на перших рядах залу.

"Під балконом дуже багато народних депутатів хотіли б сидіти, тому що туди не "добивають" камери шанованих журналістів. Та за ці місця дуже часто йде "війна" під час підготовчих груп... Це правда", – сказав він.

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"Ми не стали ховатися, наші колеги сидять прямо під камерами", – додав Разумков.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу політика
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