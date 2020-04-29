Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує процес люстрації в Україні.

В інтерв'ю "РБК-Україна" спікер розповів про своє "специфічне" ставлення до люстрації.

"Моє ставлення до люстрації досить специфічне: я її не підтримую. Поясню чому. Під люстрацію потрапило багато людей, які були ефективні та які об'єктивно не були замазані в якихось гучних скандалах. Чи є за ними корупційний шлейф? Не мені судити, цим повинні займатися правоохоронні органи. Наприклад, у мене були знайомі, які не справляли враження злісних корупціонерів вселенського масштабу", – пояснив він.

Люстрація в Україні

Спікер парламенту зазначив, що в його розумінні відповідальність повинна бути персональною..

"Якщо ви злодій, якщо ви особа, яка замішана в корупції або якихось ще більш страшних діяннях, вас не звільняти треба – вас треба саджати. Цим повинні займатися правоохоронні органи, потім зібрані матеріали повинні бути відправлені в суд, і справедливий суд повинен прийняти рішення відповідно до закону", – сказав нардеп.

При цьому Разумков додав, що професіонали з гарною репутацією, які "не нажили собі палаців" і потрапили під люстрацію, можуть бути корисними Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков розповів, що на позачерговому засіданні будуть розглядати кадрові питання.