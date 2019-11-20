Разумков розкрив суть конфлікту з Богданом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков перебуває у жорстких взаєминах із керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Про це спікер парламенту розповів у інтерв'ю "Українській правді", зазначивши, що часто обговорює важливі питання з главою ОПУ.

"Різні бувають дискусії. Бувають досить жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальні життєві й робочі обставини, я не бачу тут великих проблем", – пояснив нардеп.

Разумков додав, що, незважаючи на напружені відносини з Богданом, постійно з ним контактує.

"Дивіться, як би не відбувалося в цьому житті, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державні мусять бути на першому плані. Ми досить регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем", – повідомив спікер Ради.

Богдан і Разумков

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський і глава ВР Дмитро Разумков осоромилися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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