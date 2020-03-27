У Кабміні поки не заявляли про бажання проводити будь-які кадрові перестановки.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, депутатам поки не надходило ніяких пропозицій від Кабміну щодо кадрових змін.

"Станом на сьогодні від уряду не надходило пропозицій щодо кадрових змін. Завжди можуть бути люди, які чимось незадоволені, але якоїсь конкретики не було", – заявив він.

Дмитро Разумков

Відзначимо, що сьогодні "Українська правда", посилаючись на співрозмовників в "Слузі народу", повідомила про намір Кабміну звільнити міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і міністра фінансів Ігоря Уманського. Замінити Ємця нібито пропонують Максимом Степановим – головою Одеської ОДА 2017-2019 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін через коронавируса вирішив кардинально урізати держбюджет України.

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