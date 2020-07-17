Разумков раптово призначив ще одне засідання Ради: за що хочуть голосувати
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання на 21 липня для розгляду 20 проектів законів та постанов.
Спікер парламенту вже підписав відповідне розпорядження, повідомляється на сайті ВР.
"У зв'язку з пропозицією народних депутатів України ... Скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання на 12 години 21 липня 2020 року", – йдеться в документі.
На засіданні планується розглянути наступні питання:
проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№ 3658);
проект постанови Верховної Ради України про створення і ліквідації районів (№ 3650);
проект закону України про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (№ 3807);
проект Закону України про оборонні закупівлі (№ 2398-д);
проект постанови Верховної Ради України про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (№ 3773);
проект закону України про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (№ 3739);
проект закону України про Управління відходами (№ 2207-1-д);
проект закону України про розвідку (№ 2412-д);
проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства (№ 3355-1);
проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки і боротьби з патентним троллінгом (№ 2258);
проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства) (№ 2259);
проект закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів (№ 2456);
проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття Закону України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" (№2285-д-П, 2285-д-П1, 2285-д П2);
проект закону України про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (№ 3760);
проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування (№ 2275);
проект закону України про сільськогосподарську кооперацію (№ 0856);
проект закону України про основи молодіжної політики (№ 3718);
проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео - і кіно - виробництва (№ 3060);
проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом) (№ 2426-П);
проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" (№ 2524-П).
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня Верховна Рада закрила літню сесію. Скандальний законопроект про мову на засіданні так і не розглянули.