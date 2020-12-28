Разумков прояснив історію про "конфлікт" із Зеленським через КСУ

Глава Верховної Ради (ВРУ) Дмитро Разумков запевнив, що ситуація довкола Конституційного суду України (КСУ) не вплинула на його взаємини із президентом Володимиром Зеленським.

За словами спікера українського парламенту, конфлікту між ними немає. Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"Не розумію, про який конфлікт (на лінії Зеленський – Разумков. – Ред.) ви говорите. Якщо про ситуацію з Конституційним судом, я думаю, що всі зайняли державницьку позицію", – сказав глава ВРУ.

Разумков зазначив, що востаннє спілкувався із президентом минулого тижня під час засідання фракції "Слуга народу".

"Нормальні робочі взаємини, як і раніше. Абсолютно нормальні", – охарактеризував він взаємини із главою держави.

Детальніше про конституційну криза в Україні, зокрема, як Зеленський і Разумков поставили "слуг" перед складним вибором – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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