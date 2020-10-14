Разумков прокоментував ідею Зеленського про опитування в день виборів

Додаткових коштів для проведення в день місцевих виборів опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не передбачено.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пише "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю... додаткових коштів для проведення якихось опитувань, не передбачено... Законів не було прийнято, які б дозволяли проводити це саме Центральній виборчій комісії. Проводити їх на виборчих дільницях, зі свого минулого я пам'ятаю, також навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці", – сказав Разумков.

За його словами, державний бюджет України і прийняті зміни до нього не передбачають коштів на проведення опитування.

"Якщо ми говоримо про кошти державного бюджету та зміни до держбюджету, такі питання не виносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які б були зареєстровані як зміни до головного бюджету, немає, тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу", – зазначив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський озвучив одне з п'яти питань, які будуть поставлені на опитуванні під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.