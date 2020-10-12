Разумков про люстрацію: чесних людей повикидали на вулицю

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ніколи не був прихильником люстрації.

Як сказав він в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, оголошення люстрації в 2014 році було неправильним кроком (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Люстрація для тих, хто був реально біля годівниці, крав, – для них це вийшло як індульгенція. Вони взяли й пішли. А багато хто не пішов, знайшли можливість залишитися і далі працювати на благо своєї кишені, а не на благо країни. Але вони не понесли покарання за ті діяння, які ними були вчинені", – зазначив Разумков.

За його словами, дуже велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були "нормальними, чесними, якісними", і їх замінити сьогодні ніким.

"Якщо ми говоримо про чиновницький апарат, це одне: за кілька років можна навчити... А що стосується правоохоронних органів і багатьох інших... Слідака хорошого потрібно готувати 10 років, а їх теж повикидали на вулицю", – підкреслив спікер.

Він додав, що люстрація – це дискримінація за професійною ознакою.

"Я наводив цей приклад і вашим колегам. Є ж хороші журналісти, чесні й порядні, а є ті, хто ганьбить професію. Так само як і народні депутати, як у будь-якій іншій професії. Це, на жаль, правда життя. Але це ж не означає, що всіх потрібно під одну гребінку взяти, вичистити, вигнати. А потім не знати, кого поставити на їхнє місце. Іноді на їхнє місце прийшли ті, кого точно не варто залучати. Вони гірші, ніж ті, що були до цього" , – вважає Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві юстиції підготували законопроєкт про зміни до закону "Про очищення влади" (про люстрацію), який має на меті зробити його "відповідним європейським стандартам".