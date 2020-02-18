Разумков прийшов у Раду з годинником за 2 тисячі доларів. Фотофакт

Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова зняли в парламенті з годинником, який коштує понад 2 тисяч доларів.

На дорогий аксесуар спікера ВР звернув увагу фотокореспондент Богдан Бортаков. Він виклав відповідне фото у Facebook.

Йдеться про люксовий швейцарський годинник Zenith El Primero Chronometre. За сайті бренду зазначено, що модель, яку носить Разумков, вартує 2,1 тисячі доларів.

Facebook / Богдан Бортаков

Facebook / Богдан Бортаков

"Питання навіть не в тому, що це дуже "бюджетно". Цікаво, що не так з iwatch?", – написав Бортаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступника Офісу президента України Сергія Трофімова зняли з рюкзаком від люксового бренду Louis Vuitton вартістю 2 тисячі євро.

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