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18 лютого • оновлено в 15:09
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Разумков прийшов у Раду з годинником за 2 тисячі доларів. Фотофакт

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Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова зняли в парламенті з годинником, який коштує понад 2 тисяч доларів.

На дорогий аксесуар спікера ВР звернув увагу фотокореспондент Богдан Бортаков. Він виклав відповідне фото у Facebook.

Йдеться про люксовий швейцарський годинник Zenith El Primero Chronometre. За сайті бренду зазначено, що модель, яку носить Разумков, вартує 2,1 тисячі доларів.

Разумков прийшов у Раду з годинником за 2 тисячі доларів

Facebook / Богдан Бортаков

Разумков прийшов у Раду з годинником за 2 тисячі доларів

Facebook / Богдан Бортаков

"Питання навіть не в тому, що це дуже "бюджетно". Цікаво, що не так з iwatch?", – написав Бортаков.

Разумков прийшов у Раду з годинником за 2 тисячі доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступника Офісу президента України Сергія Трофімова зняли з рюкзаком від люксового бренду Louis Vuitton вартістю 2 тисячі євро.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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