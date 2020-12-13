Разумков терміново скличе глав фракцій
Глава Верховної Ради України (ВРУ) Дмитро Разумков на 14 грудня скликав засідання глав парламентських фракцій. Нардепи повинні обговорити порядок денний роботи на наступному тижні.
Нараду призначено на 10:00. Перелік питань, які повинні розглянути парламентарі, опублікував депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі "Залізний нардеп".
"Ніколи такого не було і знову. Спасибі хоч не о 6:30, як він любить", – йдеться в повідомленні.
Ймовірний порядок денний:
готовність держбюджету на 2021 рік, голосування за який призначено на 15 грудня;
порядок розгляду проєкту закону про особливий статус Донбасу (за даними Железняка, він нібито "проходить", але тільки якщо за нього проголосують у цілому);
кадрові призначення;
а також, ймовірно, графік роботи ВРУ під час локдауну в Україні (8-24 січня).
Зазначається, що цей порядок денний Ради майже такий само, що і раніше анонсувався на тиждень.
Нагадаємо, що на наступному пленарному тижні, з 15 по 18 грудня, ВРУ може замінити низку міністрів. Як стало відомо OBOZREVATEL, йдеться про голів Міноборони, Міносвіти, Мінекології, Міністерства у справах ветеранів, а також міністра уряду і віцепрем'єра з енергетики.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 грудня парламентарі розглядатимуть у другому читанні проєкт закону про держбюджет України на 2021 рік.
Також у Раду внесли проєкт закону, який ще на рік продовжує дію законодавства про особливий статус Донбасу.