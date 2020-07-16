Разумков пояснив, чому падають рейтинги 'Слуги народу'

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що рейтинги "Слуги народу" знижуються через інциденти з нардепами і реформами, які впроваджуються.

Таку заяву соратник президента Володимира Зеленського зробив ввечері у четвер, 16 липня. За його словами, "просідання" рейтингу є невеликим і це "нормальний процес" для всіх політиків і партій.

"Це [зниження рейтингів] пов'язано з впровадженням реформ та умовами публічності, в яких працюють в Раді депутати", – вважає Разумков.

За його словами, "слугам народу" є чим порадувати виборців, проте позитивні новини в суспільстві помічають не так часто, як негативні. Також спікер згадав про "неподобства" колег, які, як сподівається Разумков, вдасться звести до мінімуму.

Разумков додав, що "сьогодні поки рано оцінювати провали влади і так само оцінювати позитивні результати роботи", оскільки "має пройти деякий час".

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг Володимира Зеленського впав до історичного мінімуму. З вересня 2019 року по червень 2020 він знизився c 56,1% до 25,3%. Також негативні показники по рейтингах "Слуги народу", за партію готові голосувати 20,5% українців.