Разумков пообіцяв не закривати Раду на карантин через Шахова

Верховна Рада не буде закриватися на карантин, не дивлячись на хворого на коронавірус народного депутата Сергія Шахова.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Розумію, що людина, яка заразилася на коронавірус, дійсно буде перебувати на самоізоляції, дай Бог йому здоров'я, щоб він швидше повернувся в стрій. На роботу самого парламенту, як інституції, це не вплине", – запевнив він.

Сергій Шахов і Дмитро Разумков

За словами Разумкова, Рада продовжує роботу по розробці нових законопроектів в комітетах.

"Ми дійсно перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якийсь карантин, закриття або переоблік Верховної Ради, ми працюємо в нормальному режимі, в такому, як працювали раніше. Єдине – зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб скоротити ризики зараження", – додав спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов заразився коронавірусом, ймовірно, після поїздки на курорт Куршевель (Франція).

Після повернення Шахов спілкувався з представниками нового Кабінету міністрів.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що 17 березня персональна картка зараженого коронавірусом Шахова була зареєстрована для голосувань і його колеги займалися "кнопкодавством".

У відповідь Шахов опублікував скріншот з сайту парламенту, де видно, що в той день він не брав участі в голосуваннях.

Співробітники Міністерства охорони здоров'я прибули в приміщення Верховної Ради, щоб провести всі необхідні заходи.

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