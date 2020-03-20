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20 березня • оновлено в 18:19
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Разумков пообіцяв не закривати Раду на карантин через Шахова

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Верховна Рада не буде закриватися на карантин, не дивлячись на хворого на коронавірус народного депутата Сергія Шахова.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Розумію, що людина, яка заразилася на коронавірус, дійсно буде перебувати на самоізоляції, дай Бог йому здоров'я, щоб він швидше повернувся в стрій. На роботу самого парламенту, як інституції, це не вплине", – запевнив він.

Сергій Шахов і Дмитро Разумков

Сергій Шахов і Дмитро Разумков

За словами Разумкова, Рада продовжує роботу по розробці нових законопроектів в комітетах.

"Ми дійсно перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якийсь карантин, закриття або переоблік Верховної Ради, ми працюємо в нормальному режимі, в такому, як працювали раніше. Єдине – зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб скоротити ризики зараження", – додав спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавірус
Особи
Дмитро Разумков Сергій Шахов
Місце
Україна
Теги
вірус Верховна Рада України
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